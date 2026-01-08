Halef dizisi 15. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Melek, Serhat ile Yıldız’ın giderek yakınlaştığını görmesine rağmen Sultan’la yaptığı anlaşmaya sadık kalarak konaktan ayrılmamaya karar verir. Hem Serhat’ı yeniden kazanmak hem de ailenin hanımağası olabilmek için Sultan’ın verdiği akılcı ama tehlikeli tavsiyelere kulak verir. Ancak Yıldız bu ittifaka karşı boş durmaz; Serhat’ın sevgisini pekiştirmek ve Melek’i tamamen devre dışı bırakmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır.

Diğer yandan Serhat’ın Kordağlılar’dan kan parası olarak aldığı topraklar, Yelduranlar’ı Urfa’nın en geniş araziye sahip ailesi haline getirir. Bu güç, Serhat’ın ağalar meclisinde Ziyan Ağa’nın yerine geçmesi için önemli bir zemin oluşturur. Ancak Serhat’ın düzeni değiştirme çabası ve Yelduranlar’a karşı giderek sertleşen, onur kırıcı tavırları Aşır’ın sabrını taşıracak; Aşır’ın Serhat’a karşı can acıtıcı bir hamle yapmasına neden olacaktır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Serhat’ın Aşır tarafından vurulması, Yelduran Konağı’nda büyük bir yıkıma yol açar. Hamile olan Melek, komada yatan Serhat’ın başından bir an olsun ayrılmazken, Yıldız’a Serhat’ın yüzü dahi gösterilmez; bu, Sultan’ın açık talimatıdır.

Bu karmaşanın ortasında Akif, Serhat’ın yokluğunu fırsat bilerek konağın kontrolünü ele geçirir. Ancak onun niyeti bu geçici hâkimiyeti kalıcı bir güce dönüştürmektir. Bu amaçla hem Melek hem de Yıldız’a yönelik kendi planlarını da devreye sokacaktır.

Diğer yandan, Kordağlı Konağı’nda da işler karışıktır. Ziyan Ağa, Serhat’ı vuran Aşır’ı, Yelduranlar’a karşı koruyabilecek aşiretlerin ve ağaların üstünde, adaletiyle efsaneye dönüşmüş tek kişi olan Babahan’ın yanına gönderir. Aşır’ın kaderi, Babahan’ın vereceği karara bağlıdır; bu karar, iki aile arasındaki çatışmaya yeniden yön verecektir.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 15. bölümü 8 Ocak akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.