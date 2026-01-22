Halef dizisi 17. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat’ın gözlerini açması, Akif için her şeyin tersine dönmesi anlamına gelir. Artık sadece konaktaki egemenliğini kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda yaptıklarının da hesabını vermek zorunda kalacaktır. Bu süreçte Yıldız ve Sultan’ın bildikleri, Akif’in kaderini belirleyecek en önemli etkenler haline gelir. Öte yandan Serhat’ın uyanışı, Babahan’ın himayesinde olan Aşır için de hüküm vaktinin geldiği anlamına gelir. Aşır’ın sonu yaklaşırken, Ziyan’ın atacağı adımlar Serhat’ın vereceği kararda belirleyici olacaktır.

Tüm bunların gölgesinde, Serhat ile Melek’in boşanma davasının günü gelip çatmıştır. Serhat artık bir karar vermek zorundadır. Peki Meleği mi yoksa Yıldız’ı mı seçecektir.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin yeni bölümü 22 Ocak Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.