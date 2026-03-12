Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu?

Halef dizisinin 24. bölümü 12 Mart Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yıldız’ın Serhat’a karşı Yıldırım’ı savunması, Serhat’ı derinden sarsar. Yıldız’ın bunu gerçekten isteyerek yaptığına bir türlü ihtimal veremez. İçinde büyüyen öfke ve hayal kırıklığı, Serhat için hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir süreci başlatır; ama Yıldız’a olan aşkı hâlâ içindedir. Bu kırılma, Serhat ile Yıldırım arasındaki hesaplaşmayı çok daha sert ve yıkıcı bir zemine taşır.

Diğer tarafta, Yıldız’ın kardeşi olduğunu bilmeyen Melek, geçmişten gelen beklenmedik bir ipucuyla sarsılır. Bu gizemli iz, Melek’i saklanan büyük gerçeğin eşiğine getirir. Ortaya çıkacak hakikat, tüm dengeleri değiştirebilecek güçtedir.

Hicran’ın kardeşi olduğunu öğrenen Akif, onu Urfa’dan uzaklaştırmak için sinsi ve tehlikeli planlarını devreye sokar. Ancak Hicran ve Aşır’ın bu hamlelere vereceği karşılık, iki konakta da büyük bir sarsıntıya yol açacaktır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mağarada ölümle burun buruna gelen Serhat ve Yıldız, kaçınılmaz bir hesaplaşmanın içine düşerler. Ölümün kıyısında gezinen Yıldız’ın, sakladığı kardeşlik sırrını Serhat’a itiraf edip etmeyeceği büyük bir merak konusudur. Diğer yanda Melek, Sevde’den öğrendiği sarsıcı gerçekle derin bir sarsıntı yaşar. Bu sırrı kendisinden saklayanlarla tek tek yüzleşen Melek, gerçeği Serhat’a açıklama konusunda büyük bir tereddüt içindedir. Patlattığı mağarada Yıldız’ın da olması, Yıldırım’ı köşeye sıkıştırırken; karşısında artık Yelduranların yanı sıra Kordağlıları’ın da olması Yıldırım için sonun başlangıcı demektir. Bu tehlikeli süreçten Yıldırım sağ çıkabilecek midir?

Halef dizisinin 24. bölümü 12 Mart Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.