Halef dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Halef dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Halef dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Halef dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

HALEF DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Serhat’ın, Yıldız’ın annesine ulaşabilmesinin tek yolu olan Salim’e, Ziyan ve Akif’in kurduğu planla araba çarpmasıyla tüm dengeler altüst olur. Bu gelişme, Serhat’ı Yıldız’ın annesine ulaşabilmek için yeni bir ismin izini sürmeye iter. Ancak Melek’in yönlendirmesiyle Ziyan’ın da bu takibe dahil olması, olayları giderek içinden çıkılmaz bir hale getirir. Bu tehlikeli kovalamaca sırasında Serhat’ı, hiç ummadığı büyük sürprizler beklemektedir.

Diğer tarafta ise her iki konakta da gerilim yüksektir. Melek’in Kordağlı Konağı’na girişi, yeni iktidar savaşlarının fitilini ateşler. Yıldız’ın, Yelduranların aile yadigârı yüzüğü takması Sultan’ın büyük gazabına neden olurken, Serhat artık Yıldız’a yapılan eziyetlere daha fazla tahammül edemez.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Yıldız’ın annesi Ayten, Urfa’ya gelişiyle beraber heybesinde sakladığı pek çok gizemi de beraberinde getirir. Ancak bu sırlar eşliğinde Yıldız’ın geleceğine dair kurduğu planlar hiç de iyi niyetli değildir. Nihayet annesine kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan Yıldız ise; Ayten ve Sultan arasında kurulan sinsi çıkar ortaklığının asıl kurbanı seçildiğinden henüz habersizdir.

Ayten’in Urfa’ya gelmesi sadece Yelduran Konağı’nı değil, Kordağlı Konağı’nı da etkilemiştir.

Serhat’ın, Ziyan Ağa’nın cezasını çekmesi için Salim’e ifade verdirip onu içeri attırması, Kordağlı Konağı’nda bir otorite boşluğuna sebep olur. Dalyan ve Aşır’ın iktidar mücadelesi içinde bebeğinin tehlikede olduğunu hisseden Melek’in önünde ise iki seçenek vardır: Ya Serhat’ın himayesi altında Yelduran Konağı’na geri dönecek ya da Yıldırım’ın ona yaptığı teklifi kabul edecektir. Diğer yandan kimsenin istemediği Aşır ve Hicran aşkı, artık sinsi entrikaların değil, doğrudan kurşunların hedefi olacaktır.

HALEF DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Halef dizisinin 28. bölümü 9 Nisan Perşembe akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.