Halef: Köklerin Çağrısı dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Deniz Çelebi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Ercan Ugur üstleniyor. Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Halef dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

HALEF DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başarılı bir cerrah olan Serhat, ailesinden gizli bir şekilde büyük aşkı Melek’le evlenir. Ancak kader onu doğup büyüdüğü topraklara, Urfa’ya geri döndürür. Burada iki düşman aile arasındaki kan davası nedeniyle Serhat, Yıldız’la imam nikahı kıymak zorunda kalır. Bir yanda modern şehir hayatında yetişmiş bir doktor, diğer yanda geleneklerin hüküm sürdüğü bir coğrafyada ağalık sorumluluğu… Serhat hem gücü hem de kalbiyle büyük bir sınav verir. Melek’in konağa gelişiyle dengeler tamamen değişir. İki kadın, iki aile ve geçmişten gelen sırlar, bu aşk üçgenini iyice içinden çıkılmaz hale getirir. Serhat, artık sadece bir adam değil; bir eş, bir ağa ve en önemlisi, karanlık sırlarla örülü bir geçmişin merkezindeki kişidir. Çünkü bu konakta herkesin gizlediği bir şey vardır. Hiç kimse göründüğü kadar masum değildir.

HALEF DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

İlhan Şen

Aybüke Pusat

Biran Damla Yılmaz

HALEF DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisi NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.