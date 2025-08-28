Hamnet filminin yönetmen koltuğunda Chloé Zhao oturuyor. Filmin senaristliğini Chloé Zhao, Maggie O’Farrell üstleniyor. Peki, Hamnet filminin konusu ne, oyuncuları kim? Hamnet filmi ne zaman vizyona girecek?

HAMNET FİLMİNİN KONUSU NE?

William Shakespeare ve eşi Agnes, on bir yaşındaki oğulları Hamnet'in ölümünün yasını tutar. Birlikte çocuklarının kaybıyla nasıl başa çıkabileceklerini bulmaya çalışırlar.

HAMNET FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Hamnet filminin 6 Şubat 2026 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

HAMNET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Paul Mescal

Jessie Buckley

Emily Watson

Joe Alwyn

Jacobi Jupe

Bodhi Rae Breathnach

Olivia Lynes

Freya Hannan-Mills

David Wilmot

Smylie Bradwell

Faith Delaney

Jack Shalloo

Elliot Baxter

HAMNET FİLMİ NEREDEN UYARLANDI?

Zhao’nun yeni filmi "Hamnet", Maggie O’Farrell’ın çok satan romanından uyarlandı.