Hande Erçel ekrana dönüyor! Partneri de belli! Dizi ne zaman ekranda açıklandı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 23:38

Güncelleme: 19.04.2023 - 23:38

FOX TV ekranlarında yayımlanan ''Sen Çal Kapımı'' dizisi fırtına gibi esmişti. Dizi sadece Türkiye'de değil tüm dünyada izlenme rekorları kırmıştı.

Başrol kadrosunda ise Kerem Bursin ile Hande Erçel yer almaktaydı. Hande Erçel bu dizi final yaptıktan sonra setlere veda etmişti.

EFSANE DÖNÜŞ

Hande Erçel şimdi efsane bir dizi projesiyle geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın yayınladığı haberde; Hande Erçel'in yeni dizisiyle ilgili detaylara yer verildi.

Hande Erçel ile Burak Deniz'i buluşturan "İki Yabancı"nın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Hande Erçel ile Burak Deniz Tims&B’nin yeni yayın döneminde FOX’ta ekrana gelecek olan dizisi “İki Yabancı” için sete çıkmaya hazırlanıyor. Neslihan Yeşilyurt’un yöneteceği diziyi usta senarist Ethem Özışık kaleme alıyor. Birkaç kez hikâyesi yeni baştan kurulan dizide Hande Erçel “Savcı Leyla”, Burak Deniz ise çoklu kişilik bozukluğu yaşayan ruhunda iki karakteri birden barındıran televizyoncu Kenan’a hayat verecek. Genç yaşta başarılı bir savcı olan Leyla, peş peşe işlenen cinayetlerin peşine düşecek.





Kostüm, saç ve makyaj provaları yapılan dizinin çekimleri bayram sonrası başlayacak. Setin başlangıç tarihinin yeni bir değişiklik olmazsa 27 Nisan olması planlanıyor. Dizinin haziran ayına kadar ilk 3 bölümünün çekimleri tamamlanacak. Hande Erçel çok heyecanlandığı yeni rolü için kampa girdi.





Güzel oyuncu geçen günlerde yeni projeleri sorulduğunda yapım şirketinin resmi duyurusundan önce konuşmasının doğru olmayacağını düşünüp yuvarlak bir açıklama yapmıştı. Hande Erçel’in Disney Plus için MF Yapım’la çekeceği ve hikâyesini okuyup çok sevdiği “Deniz Kızı” dizisinin ise senaryo çalışmaları sürüyor.