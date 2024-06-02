Hangisi Türkçe adı 'y' harfi ile başlayan üç ülkeden birinin başkenti değildir?
“Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 2 Haziran Pazar bugün izleyicilerle buluşuyor. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu sözlük tanımına göre hangisinin ‘Hangisi Türkçe adı 'y' harfi ile başlayan üç ülkeden birinin başkenti değildir?’ sorusunun cevabı öğrenilmek istenerek yoğun olarak araştırılıyor.
ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Hangisi Türkçe adı 'y' harfi ile başlayan üç ülkeden birinin başkenti değildir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.
Hangisi Türkçe adı 'y' harfi ile başlayan üç ülkeden birinin başkenti değildir?
A- OTTAVA
B- ATİNA
C- WELLİNGTON
D- SANA
Doğru cevap: A- OTTAVA
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