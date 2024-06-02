Yayınlanma: 02.06.2024 - 21:40

Güncelleme: 02.06.2024 - 21:40

ATV ekranlarında her hafta Pazar günleri Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Hangisi Türkçe adı 'y' harfi ile başlayan üç ülkeden birinin başkenti değildir? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

Hangisi Türkçe adı 'y' harfi ile başlayan üç ülkeden birinin başkenti değildir?

A- OTTAVA

B- ATİNA

C- WELLİNGTON

D- SANA

Doğru cevap: A- OTTAVA