Yayınlanma: 01.08.2024 - 13:21

Güncelleme: 01.08.2024 - 13:21

Harold ve Mor Tebeşir filminin yönetmen koltuğunda Carlos Saldanha oturuyor. Filmin senaristliğini David Guion , Michael Handelman üstleniyor. Peki, Harold ve Mor Tebeşir filminin konusu ne, oyuncuları kim? Harold ve Mor Tebeşir filmi ne zaman vizyona girecek, nereden uyarlandı? İşte ayrıntılar...

HAROLD VE MOR TEBEŞİR FİLMİNİN KONUSU NE?

Maceracı Harold (Zachary Levi), kitabının içinde geçen herhangi bir şeyi mor tebeşiriyle çizdiğinde o şeyi hayata geçirebilir. Büyüyüp kendini kitabın sayfalarından çıkarıp fiziksel dünyaya karıştırdıktan sonra Harold, gerçek hayat hakkında öğrenecek çok şeyi olduğunu fark eder.

HAROLD VE MOR TEBEŞİR FİLMİ NEREDEN UYARLANDI?

Film, karikatürist Crockett Johnson’ın klasikleşen çocuk kitabından uyarlandı.

HAROLD VE MOR TEBEŞİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Zachary Levi - Harold

LilRel Howery - Moose

Zooey Deschanel - Terry

Tanya Reynolds - Porcupine

Jemaine Clement - Gary

Benjamin Bottani - Mel

Alfred Molina - Anlatıcı

Pete Gardner - Dedektif Love

Camille Guaty - Yardımcı Dedektif Silva

HAROLD VE MOR TEBEŞİR FİLMİ NE ZAMAN VİZYON GİRECEK?



Harold ve Mor Tebeşir filmi 2 Ağustos Cuma günü izleyicisi ile buluşacak.

