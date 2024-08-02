Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu nedir? Ölümsüzlük Oyunu filmi oyuncuları kimler?
2015 Amerikan aksiyon gerilim filmi Ölümsüzlük Oyunu, bu akşam televizyonda izleyicilerle buluşacak. Aksiyon ve gerilim türündeki filmin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki, Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu nedir? Ölümsüzlük Oyunu filmi oyuncuları kimler?
Ölümsüzlük Oyunu filmi bu akşam televizyonda ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu nedir? Ölümsüzlük Oyunu filmi oyuncuları kimler?
ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Çok zengin bir işadamı olan Damian (Ben Kingsley), ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene (Ryan Reynolds) aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark edince kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.
ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Ryan Reynolds
- Ben Kingsley
- Natalie Martinez
- Matthew Goode
- Victor Garber
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