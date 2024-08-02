Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:03

Güncelleme: 02.08.2024 - 10:03

Ölümsüzlük Oyunu filmi bu akşam televizyonda ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Ölümsüzlük Oyunu filmi konusu nedir? Ölümsüzlük Oyunu filmi oyuncuları kimler?

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çok zengin bir işadamı olan Damian (Ben Kingsley), ömrünün son demlerinde kanserle mücadele etmektedir. Ancak hastalık kötüye gitmiştir ve bilinen tedavi yöntemleri işe yaramamıştır. Artık hayatından umut kesilen Damian, son bir kez şansını yeni bir tedavi yöntemiyle denemeyi kabul eder. Yapılan işlem sonucunda tüm bilinci genç ve sağlıklı bir bedene (Ryan Reynolds) aktarılır. Yeni bedeninde ilk başta her şey harika görünse de, o bedenin eski sahibinin geçmişindeki karanlık olayları keşfettikçe ve gizli bir servis tarafından arandığını fark edince kendini hiç beklemediği bir macerayla yüz yüze bulur.

ÖLÜMSÜZLÜK OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?