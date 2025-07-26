Hava Muhalefeti filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Murat Kepez üstleniyor. Peki, Hava Muhalefeti filminin konusu ne? Hava Muhalefeti filminin oyuncuları kim?
HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Milletvekilliğine aday olan Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile hafta sonu Bodrum'a gitmek için uçağa binmiştir. Planları yalnızca minik bir kaçamak iken hafta sonları eğlenceli bir yolculuğa dönüşür. İkilinin kendilerini bekleyen sürpriz hakkında hiçbir fikirleri yoktur.
HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ali Sunal
Doğa Rutkay
Ege Kökenli
Kerem Atabeyoğlu
Burak Hakkı
Kemal Uçar
Ünal Yeter
Ali Yoğurtçuoğlu
Kadir Yaman Polatçı
Mekin Sezer
Serkan Atar
Bülent Seyran
HAVA MUHALEFETİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hava Muhalefeti filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.