Hava Muhalefeti filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Murat Kepez üstleniyor. Peki, Hava Muhalefeti filminin konusu ne? Hava Muhalefeti filminin oyuncuları kim?

HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Milletvekilliğine aday olan Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile hafta sonu Bodrum'a gitmek için uçağa binmiştir. Planları yalnızca minik bir kaçamak iken hafta sonları eğlenceli bir yolculuğa dönüşür. İkilinin kendilerini bekleyen sürpriz hakkında hiçbir fikirleri yoktur.

HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ali Sunal

Doğa Rutkay

Ege Kökenli

Kerem Atabeyoğlu

Burak Hakkı

Kemal Uçar

Ünal Yeter

Ali Yoğurtçuoğlu

Kadir Yaman Polatçı

Mekin Sezer

Serkan Atar

Bülent Seyran

HAVA MUHALEFETİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hava Muhalefeti filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.