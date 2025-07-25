Hava Operasyonu (Air Strike) filminin konusu ne? Hava Operasyonu filminin oyuncuları kim?

Hava Operasyonu filminin yönetmen koltuğunda David Worth oturuyor. Filmin senaristliğini Boaz Davidson, Jon Stevens üstleniyor. Peki, Hava Operasyonu filminin konusu ne? Hava Operasyonu filminin oyuncuları kim?

HAVA OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerikan uçuş filosuna yeni katılan helikopter pilotları, diğer pilotlara kendilerini kanıtlama çabasındadırlar. İlk görevleri, Amerikan polisinin de yardımıyla son derece tehlikeli ve güçlü bir uyuşturucu mafyası liderini ve iyi eğitimli özel uçuş ekibini alt etmektir.

HAVA OPERASYONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert Rusler

Fredric Lehne

Ivo Tonchev

Ivaylo Geraskov

Assen Blatechki

Atanas Srebrev

Jennifer Gareis

Krasimer Vankov

Kitodar Todorov

Benjamin Burdick

Pepper Sweeney

Piotr Ksheninski

Vladimir Nikolov

Max Gonzales

HAVA OPERASYONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hava Operasyonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.