Hava Operasyonu (Air Strike) filminin konusu ne? Hava Operasyonu filminin oyuncuları kim?

Hava Operasyonu filminin yönetmen koltuğunda David Worth oturuyor. Filmin senaristliğini Boaz Davidson, Jon Stevens üstleniyor. Peki, Hava Operasyonu filminin konusu ne? Hava Operasyonu filminin oyuncuları kim?
HAVA OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NE?
Amerikan uçuş filosuna yeni katılan helikopter pilotları, diğer pilotlara kendilerini kanıtlama çabasındadırlar. İlk görevleri, Amerikan polisinin de yardımıyla son derece tehlikeli ve güçlü bir uyuşturucu mafyası liderini ve iyi eğitimli özel uçuş ekibini alt etmektir.
HAVA OPERASYONU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robert Rusler
Fredric Lehne
Ivo Tonchev
Ivaylo Geraskov
Assen Blatechki
Atanas Srebrev
Jennifer Gareis
Krasimer Vankov
Kitodar Todorov
Benjamin Burdick
Pepper Sweeney
Piotr Ksheninski
Vladimir Nikolov
Max Gonzales
HAVA OPERASYONU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hava Operasyonu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.2 olarak belirlendi.