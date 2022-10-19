Hayat Bugün dizisi ne zaman başlıyor? Hayat Bugün dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:49

David Schulner’in hem yaratıcılığını hem de yapımcılığını üstlendiği ‘New Amsterdam’ın ilk uyarlaması olan ‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Çiğdem Bozali otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor.

HAYAT BUGÜN DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Başhekim Barış Güvener (Ulaş Tuna Astepe), İstanbul’un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi’ne atanır. Ancak zamanının en iyi hastanelerinden biri olan Hisarönü zor bir dönemden geçmektedir. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise tüm hastanenin hikayesi yeniden yazılmaya başlanır. Barış; hastaneyi ayağa kaldırmaya çalışırken; hem kendi hayatındaki zorluklarla mücadele edecek, hem de tek tek kalplerini kazandığı çalışma arkadaşlarıyla birlikte hastaları için zorlu bir savaşa girecektir.

İmkansız aşklar, kıymetli dostluklar ve dokunaklı hayat hikayelerinin yolu Hisarönü Hastanesi’nden geçerken; Barış, sevginin gücüne, umuda ve adanmışlığa bizi yeniden inandıracak ve hastanenin kapılarını İstanbul’da yaşayan herkese açacak!

HAYAT BUGÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hayat Bugün’de; Ulas¸ Tuna Astepe “Başhekim Doç. Dr. Barış Güvener’’, (Dr. Max Goodwin), Hazar Ergüçlü “Doç. Dr. Suzan Mayer” (Dr. Helen Sharpe), Tansel Öngel “Doç Dr. Aras Erdem” (Dr. Floyd Reynolds), Hande Doğandemir “Doç. Dr. Derin Nalbantoğlu” (Dr. Lauren Bloom), Mert Denizmen ‘’Prof. Dr. Andaç Sağlam” (Dr. Iggy Frome) ve S¸erif Erol “Prof. Dr. Ali Haydar Oruçov” (Dr. Vijay Kapoor) karakterleriyle ekranda olacaklar.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hayat Bugün, farklı hikayesi ve güçlü isimleriyle 19 Ekim Çarşamba günü 20.00'de Show TV'de seyircisiyle buluşacak.

HAYAT BUGÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hayat Bugün dizisi İstanbul'da özel bir hastenede çekiliyor.

























