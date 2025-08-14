Hayatımız Film filminin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Filmin senaristliğini Ahmet Erkek üstleniyor. Peki, Hayatımız Film filminin konusu ne? Hayatımız Film filminin oyuncuları kim?

HAYATIMIZ FİLM FİLMİNİN KONUSU NE?

Mahallenin sabıkalı ismi olan Deli Murat, Salih Amca'nın Alzheimer hastalığını fırsat bilir ve Rıza'ya olan borcunu ödemek için Salih Amcayı ciddi bir miktarda borca sokar. Hayati ve Tezcan, vefa borçlarını ödemek için bu olayı fırsat görür ve Salih Amca'yı bulunduğu durumdan kurtarmak için harekete geçer.

HAYATIMIZ FİLM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Toygan Avanoğlu

Ali Rıza Tanyeli

Tuğçe Kurşunoğlu

Sinan Bengier

Sibel Atasoy

HAYATIMIZ FİLM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayatımız Film filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.