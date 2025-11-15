Hayatın Renkleri filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mohsen Makhmalbaf üstleniyor. Peki, Hayatın Renkleri filminin konusu ne? Hayatın Renkleri filminin oyuncuları kim?

HAYATIN REKLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Makhmalbaf'ın 1996'da çektiği Gabbeh, adını İran'da dokunan bir halı cinsinden alıyor. Doğanın renklerini kullanış biçimi ve şiirsel anlatımı ile dikkat çeken filmin konusu kısaca şöyle: Gabbeh, İran'ın güneybatısındaki Türk asıllı Bahtiyar aşiretinin kimliğidir ve aşiret mensupları dokunan her kilimde başlarından geçen olayları renklerdeki anlamlara gizleyerek dokumaktadırlar. Orta yaşlı bir karı koca akarsu kenarına halılarını yıkamaya giderler. Halıdaki desenler üzerine konuşmaya başlayan çift, bir süre sonra halıda resmedilen kadın figürünün canlandığına tanık olur..

HAYATIN REKLERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Abbas Sayah

Shaghayeh Djodat

Hossein Moharami

Rogheih Moharami

Parvaneh Ghalandari

HAYATIN REKLERİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hayatın Renkleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.