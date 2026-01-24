Haydi Tut Elimi filminin yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop oturuyor. Filmin senaristliğini Uğur Güvercin, Cihan Deniz, Pelin Serin, Onur Ümit ve Ali Ateş üstleniyor. Peki, Haydi Tut Elimi filminin konusu ne? Haydi Tut Elimi filminin oyuncuları kim?

HAYDİ TUT ELİMİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dans tutkunu iki genç yetenek Duygu ve Kaan, yurtdışındaki dans okulunda eğitim alabilmek için seçmelere katılacaktır. Seçmelere katılmanın yoluysa “bir şarkının hikayesini” bulmaktan geçer. Duygu ve Kaan, en yakın arkadaşlarını da yanlarına alarak “malum şarkının hikayesi” için bir maceraya çıkar.

HAYDİ TUT ELİMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nil Özdemir

Ali Kerem Çömez

Zeynep Erdoğan

Çınar Karçkay

Ada Demirer

Ezo Sunal

Sevinç Erbulak

Alp Kırşan

Tuğçe Karabayır

Işıl Yücesoy

HAYDİ TUT ELİMİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Haydi Tut Elimi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.