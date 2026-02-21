Haydutlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yunsung Kang üstleniyor. Peki, Haydutlar filminin konusu ne? Haydutlar filminin oyuncuları kim?

HAYDUTLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Gerçek olaylara dayanan bu suç aksiyon filmi, Seul'lü bir dedektifin, iki Çinli-Koreli çetenin mahalledeki toprak anlaşmazlığı sırasında huzuru koruma çabalarını anlatıyor.

HAYDUTLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ma Dong-seok

Yoon Kyesang

Jo Jae-yoon

Choi Gwi-hwa

Yoon Byung-hee

Heo Dong-won

Park Gi-ryoong

Kim Gu-taek

Lim Hyeong-jun

Jeong In-gi

Jeong In-gyeom

Baek In-kwon

HAYDUTLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Haydutlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.