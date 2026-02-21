Haydutlar filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yunsung Kang üstleniyor. Peki, Haydutlar filminin konusu ne? Haydutlar filminin oyuncuları kim?
HAYDUTLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Gerçek olaylara dayanan bu suç aksiyon filmi, Seul'lü bir dedektifin, iki Çinli-Koreli çetenin mahalledeki toprak anlaşmazlığı sırasında huzuru koruma çabalarını anlatıyor.
HAYDUTLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ma Dong-seok
Yoon Kyesang
Jo Jae-yoon
Choi Gwi-hwa
Yoon Byung-hee
Heo Dong-won
Park Gi-ryoong
Kim Gu-taek
Lim Hyeong-jun
Jeong In-gi
Jeong In-gyeom
Baek In-kwon
HAYDUTLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Haydutlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.