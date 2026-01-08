Hazine filminin yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz oturuyor. Filmin senaristliğini Canbert Yerguz, Burak Yerlikaya üstleniyor. Peki, Hazine filminin konusu ne? Hazine filminin oyuncuları kim?
HAZİNE FİLMİNİN KONUSU NE?
Annesinin vefatı ile yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve hızlıca Ankara’ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ancak işler hiç de umduğu gibi gitmez. Mesut’un memleketinde düşündüğünden daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı ile Mesut kendisini talihsizlikler zinciri içerisinde bir macerada bulur.
HAZİNE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Çağlar Çorumlu
Boran Kuzum
Aslıhan Gürbüz
Şükran Ovalı
Gürhan Altundaşar
Serkan Keskin
Hasibe Eren
Mert Denizmen
Bülent Çolak
HAZİNE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hazine filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.