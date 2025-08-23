Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.08.2025 20:45:00
Hep Yek: Düğün filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hep Yek: Düğün filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hep Yek: Düğün filminin konusu ne? Hep Yek: Düğün filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Hep Yek: Düğün filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Bilal Kalyoncu üstleniyor. Peki, Hep Yek: Düğün filminin konusu ne? Hep Yek: Düğün filminin oyuncuları kim? 

HEP YEK: DÜĞÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

"Hep Yek" serisinin altıncı filmi olan filmde, İstanbul'dan kaçan Altan ve Gürkan, bu sefer İç Anadolu'da ortalığı birbirine karıştırıyor. İç Anadolu'nun en büyük mafyasının kızını düğünden kaçıran ikiliyi sürpriz bir son beklemekte.

HEP YEK: DÜĞÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Önder Açıkbaş

İnan Ulaş Torun

Çağan Atakan Arslan

Burak Satıbol

Savaş Satış

HEP YEK: DÜĞÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hep Yek: Düğün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.0 olarak belirlendi.

