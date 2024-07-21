Her kadının kendinden bir parça bulacağı dizi: Fleabag

Yayınlanma: 21.07.2024 - 22:52

Güncelleme: 21.07.2024 - 22:52

Yönetmenin, oyuncularının ve senaristinin başarısı sebebi ile Fleabag dizisi 6 Emmy ödülüne layık bulunmuştur. Aynı zamanda final sezonundan dolayı en çok aday gösterilen dizi olarak da rekor kırmıştır. Peki, Fleabag dizisinin konusu nedir?

FLEABAG DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Fleabag dizisinin temelini genç bir kadının insanlar ile olan ilişkilerini anlatması oluşturuyor. Takma isim olarak Fleabag adını kullanan genç bir kadının 30’lu yaşlarını sürdürürken hayatında gerçekleşen olayları aktaran bu dizi Londra’da geçmektedir. Arkadaşıyla birlikte bir kafeterya işleten Fleabag, arkadaşının intihar etmesinden sonra onun anılarını yaşatmak için kafeteryayı işletmeye devam etmektedir. Dizide genellikle ablası ile bir rekabetleşme halinde olan ve daha çok üvey annesiyle olan ilişkileri ön planda olan Fleabag, hayatına girip çıkan erkeklerle olan ilişkilerini ve aile üyeleri ile yaşadığı olaylar zincirini aktarmaktadır.

Dizi de en ilgi çeken kısımlardan biri ise bazı sahnelerde Fleabag’in direkt olarak izleyici ile konuşmasıdır. Hayata karşı tek başına ayakta kalmaya çalışan bir kadının gayretini anlatmaktadır. Genel olarak gündelik yaşamda gerçekleşen olayların konu edildiği Fleabag dizisi bir tür komedi dramasıdır.

FLEABAG DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Fleabag dizisinde oyuncu olarak birinci ve ikinci sezonlarda oynayan ortak isimlerin dışında farklı oyuncular da yer almaktadır. Ancak dizinin başrol oyuncusu değişmemektedir.

Fleabag dizisinin birinci sezondaki oyuncuları ve isimleri şu şekildedir:

Phoebe Waller Bridge - (Fleabag)

Brett Gelman - (Martin)

Sian Clifford - (Claire)

Jenny Rainsford - (Boo)

Hugh Dennis - (Bank Manager)

Jamie Demetriou - (Bus Rodent)

Bill Paterson - (Dad)

Hugh Skinner - (Harry)

Olivia Colman - (Godmather)

Fleabag dizisinin ikinci sezondaki oyuncuları ve isimleri şu şekildedir:

Phoebe Waller Bridge - (Fleabag)

Andrew Scott - (The Priest)

Sian Clifford - (Claire)

Olivia Colman - (Godmather)

Bill Paterson - (Dad)

Hugh Skinner - (Harry)

Brett Gelman - (Martin)

Jenny Rainsford - (Boo)

FLEABAG DİZİSİ KAÇ BÖLÜM VE SEZONDUR?

2016 senesinde Fleabag dizisi ilk sezonuyla 6 bölüm şeklinde ekranlarda yerini almıştır. Ucu açık bırakılan final bölümü sebebi ile izleyici kitlesi ikinci sezonun yayınlanmasını merakla bekliyordu. 2019 yılında Fleabag dizisi ikinci sezonunu yayınlayarak dizinin final sezonunu yayınlamış oldu ve izleyicilerine veda etti. Bölüm süreleri yaklaşık olarak 26 dakika olan Fleabag dizisi toplamda 2 sezon ve her sezonda 6 bölüm olmak üzere toplamda 12 bölümden olmaktadır.