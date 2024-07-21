Hafta sonunu evde geçirenlere 5 film önerisi

Yayınlanma: 21.07.2024 - 17:49

Güncelleme: 21.07.2024 - 17:49

Hafta sonu evde sakin, serin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film...

1. Salt, Fad, Acid, Heat (2018) – IMDb: 7.7

Seyahat temalı belgeseller arasında yerini alan yapım, bizleri farklı ülkelere götürüyor. İran asıllı Amerikalı şef ve gastronomi yazarı Samin Nosrat, dünyayı gezip aynı zamanda yolculuğu boyunca ziyafetler hazırlayıp faydalı ipuçları veriyor. 2018 yılında Netflix’de 4 bölüm şeklinde yayınlanmıştır.

Oyuncular: Samin Nosrat

Yönetmen: Caroline Suh

2. Dancer in the Dark (2000) – IMDb: 7.9

Selma Jezkova, 10 yaşındaki oğluyla beraber hayatına devam etmeye çalışan bir kadındır. Sahip olduğu genetik hastalık yüzünden görme yetisini kaybetmek üzeredir. Hastalığı genetik olduğu için oğlunun da bir gün bu hastalığı yaşayacağını bilmektedir. Bu yüzden kazandığı her parayı ileride oğlunu ameliyat ettirmek için biriktirmektedir. Fakat hayatlarının gidişatı, bu ikiliyi hiç beklenmedik durumlara sokacaktır. Etkisi altında bırakan filmler listemizde bulunan yapımın oyuncu kadrosunda Björk, David Morse ve Catherine Deneuve yer alıyor.

3. A Beautiful Mind (2001) – IMDb: 8.2

Bir matematik dehası olan John Nash, kariyerinin başlarında şaşırtıcı bir keşif (oyun kuramı) yapar ve matematik alanında tanınır bir isim haline gelir. Ancak yakışıklı ve kibirli Nash, kısa süre sonra kendini yeniden keşfetmek zorunda kalır. Nobel Ekonomi Ödülü sahibi ve Abel Ödülü sahibi Amerikalı matematikçi John Nash’in hayatını anlatan filmde Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany ve Adam Goldberg rol alıyor.

4. Memento (2000) – IMDb: 8.4

Akıl Defteri, kısa süreli hafıza kaybına sahip olan bir adamın karısını öldüren kişilerini bulmaya çalışmasını konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Guy Pearce, Carrie-Anne Moss ve Joe Pantoliano yer alıyor.

5. The Usual Suspects (1995) – IMDb: 8.5

San Pedro’da patlayan bir tekneyi araştıran polis, teknede 91 milyon kara para ve 27 ceset bulur. Bu olaydan sadece iki kişi kurtulur; biri Verbal Kint adında bir tetikçi, diğeri ise Macar bir teröristtir. Polis Verbal Kint’i sorgulamaya başlar. Sorgu sırasında Kint, altı hafta öncesinden başlayarak yaşanan her şeyi anlatır. Ters köşe yapan filmler listemizde yer alan yapımın oyuncu kadrosunda Kevin Spacey, Benicio del Toro, Stephen Baldwin ve Chazz Palminteri yer alıyor.