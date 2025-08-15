Himalaya - Bir Şefin Çocukluğu filminin yönetmen koltuğunda Eric Valli oturuyor. Filmin senaristliğini Eric Valli, Nathalie Azoulai üstleniyor. Peki, Himalaya - Bir Şefin Çocukluğu filminin konusu ne? Himalaya - Bir Şefin Çocukluğu filminin oyuncuları kim?

HİMALAYA: BİR ŞEFİN ÇOCUKLUĞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Görkemli Himalaya manzaraları arasında, tipik bir Tibetli çobanın karşılaştığı güçlükleri konu alan film, epik bir yaklaşımla bir kervanın azılı doğa koşulları içinde ilerleyişini anlatıyor.

HİMALAYA: BİR ŞEFİN ÇOCUKLUĞU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Thilen Lhondup

Karma Tensing

HİMALAYA: BİR ŞEFİN ÇOCUKLUĞU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Himalaya - Bir Şefin Çocukluğu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.