Hız Tutkunları (Torque) filminin konusu ne? Hız Tutkunları filminin oyuncuları kim?

Hız Tutkunları filminin yönetmen koltuğunda Joseph Kahn oturuyor. Filmin senaristliğini Matt Johnson üstleniyor. Peki, Hız Tutkunları filminin konusu ne? Hız Tutkunları filminin oyuncuları kim?

HIZ TUTKUNLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

trey motosiklet çetesinin lideridir. trey heryerde kardelşinin katili olduğunu zannettiği ford'u aramaktadır. fordu bulduğunda ise hem kardeşinin katillerini hemde sıkı bir dostu bulacaktır.

HIZ TUTKUNLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Christina Milian

Jaime Pressly

Dane Cook

Ice Cube

Faizon Love

Martin Henderson

Matt Schulze

Jay Hernandez

Adam Scott

Will Yun Lee

Fredro Starr

Monet Mazur

HIZ TUTKUNLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hız Tutkunları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.