Hız Tutkunları (Torque) filminin konusu ne? Hız Tutkunları filminin oyuncuları kim?

Hız Tutkunları filminin yönetmen koltuğunda Joseph Kahn oturuyor. Filmin senaristliğini Matt Johnson üstleniyor. Peki, Hız Tutkunları filminin konusu ne? Hız Tutkunları filminin oyuncuları kim?
HIZ TUTKUNLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
trey motosiklet çetesinin lideridir. trey heryerde kardelşinin katili olduğunu zannettiği ford'u aramaktadır. fordu bulduğunda ise hem kardeşinin katillerini hemde sıkı bir dostu bulacaktır.
HIZ TUTKUNLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Christina Milian
Jaime Pressly
Dane Cook
Ice Cube
Faizon Love
Martin Henderson
Matt Schulze
Jay Hernandez
Adam Scott
Will Yun Lee
Fredro Starr
Monet Mazur
HIZ TUTKUNLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hız Tutkunları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.2 olarak belirlendi.