Hızlı ve Korkusuz filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mukunda Michael Dewil üstleniyor. Peki, Hızlı ve Korkusuz filminin konusu ne? Hızlı ve Korkusuz filminin oyuncuları kim?

HIZLI VE KORKUSUZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Michael Wilks boşanma şartlarını konuşmak için eski karısını ziyarete gidiyordu... Havaalanında kiraladığı araba bir başka araba ile karıştığında ise bütün şehrin polislerinin peşine düşeceğinden bihaberdi... Hayatı boyunca düştüğü her zorluktan kaçarak uzaklaşan bir adam olan Micheal bu kez kaçışın bir seçenek olmadığının acı da olsa farkına varacaktı.

HIZLI VE KORKUSUZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Paul Walker

Kate Tilley

Leyla Haidarian

Gys De Villiers

Tshepo Maseko

Ernest Kubayi

Brandon Lindsay

Naima McLean

Andrian Mazive

HIZLI VE KORKUSUZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hızlı ve Korkusuz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.