Yayınlanma: 14.04.2025 - 21:33

Güncelleme: 14.04.2025 - 21:33

Hızlı ve Öfkeli 8 filminin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Morgan üstleniyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 8 filminin oyuncuları kim?

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN KONUSU NE?

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Vin Diesel - Dominic Toretto

Michelle Rodriguez - Letty Ortiz

Dwayne Johnson - Luke Hobbs

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Ludacris - Tej Parker

Kurt Russell - Frank Petty

Jason Statham - Deckard Shaw

Charlize Theron - Cipher

Elsa Pataky - Elena Neves

Nathalie Emmanuel - Ramsey

Tego Calderon - Tego Leo

Don Omar - Rico Santos

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hızlı ve Öfkeli 8 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.