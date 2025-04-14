Hızlı ve Öfkeli 8 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 8 filminin oyuncuları kim?
Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hızlı ve Öfkeli 8 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 8 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hızlı ve Öfkeli 8 filminin yönetmen koltuğunda F. Gary Gray oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Morgan üstleniyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli 8 filminin oyuncuları kim?
HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN KONUSU NE?
Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir...
HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Vin Diesel - Dominic Toretto
Michelle Rodriguez - Letty Ortiz
Dwayne Johnson - Luke Hobbs
Tyrese Gibson - Roman Pearce
Ludacris - Tej Parker
Kurt Russell - Frank Petty
Jason Statham - Deckard Shaw
Charlize Theron - Cipher
Elsa Pataky - Elena Neves
Nathalie Emmanuel - Ramsey
Tego Calderon - Tego Leo
Don Omar - Rico Santos
HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hızlı ve Öfkeli 8 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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