Yayınlanma: 14.04.2025 - 18:06

Güncelleme: 14.04.2025 - 18:06

Köstebek filminin yönetmen koltuğunda Martin Scorsese oturuyor. Filmin senaristliğini William Monahan üstleniyor. Peki, Köstebek filminin konusu ne? Köstebek filminin oyuncuları kim?

KÖSTEBEK FİLMİNİN KONUSU NE?

ABD, Massachusetts Eyalet Polisi teşkilatı, güney Boston'da hüküm süren, liderliğini Frank Costello'nun (Jack Nicholson) yaptığı, büyük bir suç organizasyonunun (Mafya) egemenliğine son vermek için operasyon hazırlığı yapar. Bunun pek kolay olmayacağını bilen teşkilat öncelikle, Boston'da büyümüş olan genç polis memuru Billy Costigan'ı (Leonardo DiCaprio), özel araştırma birimi şefi Ellerby (Alec Baldwin) tarafından bir dizi imtahanlardan geçirterek suç örgütünün içine sızmakla (Köstebek) görevlendirir. Boston sokaklarını gayet iyi tanıyan Costigan, asi bir kişiliğe sahiptir ve bu yüzden teşkilatta, rozetine el konulmasına kadar varan sorunlar yaşamıştır. Billy Costigan'nın (Leonardo DiCaprio), bu önemli görevde köstebek konumunu polis şefi Oliver Queenan (Martin Sheen) ve Bryce Dignam (Mark Wahlberg) harici kimse bilmemektedir. Costigan, mafya içerisinde güvenilir olmaya ve lider Costello'nun gözüne girmeye çalışır.

Operasyonda görev alacak polislerden biri de, yine Boston'u iyi bilen Colin Sullivan (Matt Damon). Aşırı hırslı genç polis memuru Sullivan, başarılarıyla sürekli terfi alarak polis teşkilatının özel soruşturma birimine kadar gelmiştir. Eyalet polis teşkilatını bilmediği bir konu: İrlanda'lı Mafya lideri Costello, kurduğu suç örgütünün sorunsuz çalışabilmesi için yıllar önce yaptığı ilginç bir planla, kendi adamlarından polis akademisine sokmuş ve polis teşkilatı içerisinde üst mertebelere gelmesini sağlamıştır. Bu adamlarını kullanarak polislerden hep bir adım önde gitmektedir. Polis memuru Colin Sullivan'da (Matt Damon), Frank Costello'nun, bu adamlarından (Köstebek) biridir. Sullivan, mafyaya karşı yapılacak operasyondaki polis hareketlerini inceleyip patronu Costello'ya bildirmeye çalışırken, Costigan da mafya içerisinde bilgiler elde etmeye çalışır.

Biri mafya için, diğeri polis teşkilatı için bilgi toplamaya çalışan köstebekler, çifte kimlikleri ile sürdürdükleri yaşamın zorluğunu da çekmektedirler. Bunun yanı sıra, birbirinden habersiz bu iki genç, polis teşkilatında görevli Madolyn Madden'e (Vera Farmiga) ilgi duymaktadır. Gerek polis organizasyonunda, gerekse suç örgütü içerisinde yolunda gitmeyen olaylar, iki tarafında, içlerinde bir Muhbir olduğunu fark etmesine sebep olur. Sürekli kimliklerinin açığa çıkması endişesi taşıyan Sullivan (Damon) ve Costigan (DiCaprio), artık kendilerini kurtarmak için karşı taraftaki köstebeği bulma konusunda sıkı bir yarış içerisine girerler.

KÖSTEBEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jack Nicholson - Frank Costello

Leonardo DiCaprio - Billy Costigan

Matt Damon - Colin Sullivan

Mark Wahlberg - Bryce Dignam

Vera Farmiga - Madolyn Madden

Martin Sheen - Oliver Queenan

Alec Baldwin - George Ellerby

Ray Winstone - Arnold French

Anthony Anderson - Brown

James Badge Dale - Barrigan

KÖSTEBEK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Köstebek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlendi.