Yayınlanma: 14.04.2025 - 16:56

Güncelleme: 14.04.2025 - 16:56

99 Ev filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ramin Bahrani üstleniyor. Peki, 99 Ev filminin konusu ne? 99 Ev filminin oyuncuları kim?

99 EV FİLMİNİN KONUSU NE?

Orlando'da da yaşayan dürüst inşaat işçisi Dennis Nash (Andrew Garfield), annesi ve 9 yaşındaki oğluyla birlikte yaşadığı evinden zengin ve karizmatik emlakçı Rick Carver (Michael Shannon) tarafından atılır. Aile tehlikeli bir otele yerleşmek zorunda kalır. Nash, evini geri alabilmek umuduyla Carver ile bir anlaşma yapar: onun için çalışmaya başlar. Bu sırada devleti soymanın, kolay yoldan zengin olmanın yollarını öğrenir. Ancak işi gereği tıpkı kendisine yapıldığı gibi zor durumdaki aileleri evlerinden tahliye etmesi gerektiğinde, vicdanıyla yüz yüze gelir.

99 EV FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Andrew Garfield

Michael Shannon

John Tabler

Laura Dern

Noah Lomax

Judd Lormand

Cullen Moss

Donna Duplantier

Deneen Tyler

99 EV FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

99 Ev filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.