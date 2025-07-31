Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin yönetmen koltuğunda David Leitch oturuyor. Filmin senaristliğini Chris Morgan, Gary Scott Thompson üstleniyor. Peki, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin konusu ne? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin oyuncuları kim?

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİNİN KONUSU NE?

Kanunsuz bir kaçak olan Shaw, sadık kanun adamı olan Hobbs'a suikast girişiminde bulunduğu için hapse girmiştir. Görünürde hiç ortak noktası olmayan ve birbirine zıt iki adam da kendi katı ahlak kurallarıyla çalışır ve bunu kabul etmeleri başlarına bela açacaksa bile birbirlerine saygı duyarlar. Birbirlerine güvenmeseler bile insanlığı sonsuza dek değiştirebilecek biyolojik bir tehdidti durdurmak için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAWV FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dwayne Johnson

Jason Statham

Vanessa Kirby

Idris Elba

Eddie Marsan

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.