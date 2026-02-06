Hızlı ve Öfkeli 11'in adı 'Fast Forever' olarak açıklandı ve filmin vizyon tarihi netleşti. Serinin finali olarak planlanan filmin ne zaman vizyona gireceği ise merak konusu. Peki, Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi ne zaman vizyona girecek?

HILZI VE ÖFKELİ 11 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Hızlı ve Öfkeli serisinin son filmi olan 'Fast Forever' 17 Mart 2028'de vizyona girecek.

HIZLI VE ÖFKELİ 11'İN KONUSU NE?

Hızlı ve Öfkeli 11'in konusu henüz netleşmedi.

HIZLI VE ÖFKELİ 11'İN OYUNCULARI KİM?

Hızlı ve Öfkeli 11 filminin kadrosu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.