Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı (The Battle of the Five Armies) filminin konusu ne? Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı filminin oyuncuları kim?

Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Peter Jackson oturuyor. Filmin senaristliğini Philippa Boyens, Peter Jackson üstleniyor. Peki, Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı filminin konusu ne? Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı filminin oyuncuları kim?
Thorin, hazine uğruna değişirken Bilbo, zor bir karar vermek zorunda kalır. Bu sırada Sauron'un orduları yaklaşır ve Elfler, Cüceler ve İnsanlar ya birleşip savaşacak ya da yok olacaklardır. Büyük savaş yaklaşırken Bilbo, hem arkadaşlarını hem de kendi hayatını korumak için mücadele eder.
Ian McKellen: Gandalf
Martin Freeman: Bilbo Baggins (Genç)
Richard Armitage: Thorin Meşekalkan
Lee Pace: Thranduil
Evangeline Lilly: Tauriel
Luke Evans: Bard
Orlando Bloom: Legolas
Ken Stott: Balin
Graham McTavish: Dwalin
Dean O'Gorman: Fíli
Aidan Turner: Kíli
Cate Blanchett: Galadriel
Hugo Weaving: Elrond
Mark Hadlow: Dori
Jed Brophy: Nori
Adam Brown: Ori
John Callen: Óin
Peter Hambleton: Glóin
William Kircher: Bifur
James Nesbitt: Bofur
Stephen Hunter: Bombur
Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.