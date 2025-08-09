Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı (The Battle of the Five Armies) filminin konusu ne? Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı filminin oyuncuları kim?

Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı filminin yönetmen koltuğunda Peter Jackson oturuyor. Filmin senaristliğini Philippa Boyens, Peter Jackson üstleniyor. Peki, Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı filminin konusu ne? Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı filminin oyuncuları kim?

BÜYÜK BUZ FIRTINASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Thorin, hazine uğruna değişirken Bilbo, zor bir karar vermek zorunda kalır. Bu sırada Sauron'un orduları yaklaşır ve Elfler, Cüceler ve İnsanlar ya birleşip savaşacak ya da yok olacaklardır. Büyük savaş yaklaşırken Bilbo, hem arkadaşlarını hem de kendi hayatını korumak için mücadele eder.

BÜYÜK BUZ FIRTINASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ian McKellen: Gandalf

Martin Freeman: Bilbo Baggins (Genç)

Richard Armitage: Thorin Meşekalkan

Lee Pace: Thranduil

Evangeline Lilly: Tauriel

Luke Evans: Bard

Orlando Bloom: Legolas

Ken Stott: Balin

Graham McTavish: Dwalin

Dean O'Gorman: Fíli

Aidan Turner: Kíli

Cate Blanchett: Galadriel

Hugo Weaving: Elrond

Mark Hadlow: Dori

Jed Brophy: Nori

Adam Brown: Ori

John Callen: Óin

Peter Hambleton: Glóin

William Kircher: Bifur

James Nesbitt: Bofur

Stephen Hunter: Bombur

BÜYÜK BUZ FIRTINASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.