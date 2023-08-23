Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera filminin konusu ne? Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera filminin oyuncuları kim?
Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera filminin konusu ne? Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera filminin yönetmen koltuğunda Ben Stassen ve Benjamin Mousquet oturuyor. Senaristliğini Dave Collard üstleniyor. Peki, Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera filminin konusu ne? Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera filminin oyuncuları kim?
HOPPER VE ÇILGIN ÇETESİ: BÜYÜK MACERA FİLMİNİN KONUSU NE?
Hopper ve Çılgın Çetesi Büyük Macera, ünlü bir tavşan maceracısı olan Kral Peter tarafından evlat edinilen, yarı tavuk ve yarı tavşan olarak dünyaya gelen genç bir kahraman olan Chickenhare'ın maceralarını takip ediyor. Farklılıklarına rağmen uyum sağlamaya ve sevildiğini hissetmeye istekli olan Chickenhare, ne kadar sakar olursa olsun maceraya saplantılıdır. Krallığın en büyük kötü adamı hapisten kaçıp babasını devirmekle tehdit ettiğinde Chickenhare, alaycı bir kaplumbağa olan Abe ve dövüş sanatları uzmanı bir kokarca olan Meg ile birlikte destansı bir maceraya atılır.
HOPPER VE ÇILGIN ÇETESİ: BÜYÜK MACERA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Joe Ochman
Michael Ornstein
Dino Andrade
HOPPER VE ÇILGIN ÇETESİ: BÜYÜK MACERA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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