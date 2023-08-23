Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:02

Güncelleme: 23.08.2023 - 10:02

Sakra filminin yönetmen koltuğunda Wai-man Cheng oturuyor. Senaristliğini He Ben, Louis Cha ve Chen Li üstleniyor. Peki, Sakra filminin konusu ne? Sakra filminin oyuncuları kim?

SAKRA FİLMİNİN KONUSU NE?

Qiao Feng, gezici dövüş sanatçılarından oluşan bir grubun saygın lideridir. Haksız yere cinayetle suçlanıp sürgüne gönderildikten sonra Qiao Feng, kendi gizemli köken hikayesi ve onu gölgelerden yok etmeye çalışan bilinmeyen düşmanlar hakkında cevaplar aramak için kaçmaya başlar.

SAKRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Donnie Ye

Yuqi Chen

Cya LiuCya Liu

Yase Liu

Yue WuYue Wu

Kara Wai

Eddie Cheung

Yuming Du

SAKRA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sakra filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.