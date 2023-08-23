Sakra filminin konusu ne? Sakra filminin oyuncuları kim?
Sakra filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sakra filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sakra filminin konusu ne? Sakra filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sakra filminin yönetmen koltuğunda Wai-man Cheng oturuyor. Senaristliğini He Ben, Louis Cha ve Chen Li üstleniyor. Peki, Sakra filminin konusu ne? Sakra filminin oyuncuları kim?
SAKRA FİLMİNİN KONUSU NE?
Qiao Feng, gezici dövüş sanatçılarından oluşan bir grubun saygın lideridir. Haksız yere cinayetle suçlanıp sürgüne gönderildikten sonra Qiao Feng, kendi gizemli köken hikayesi ve onu gölgelerden yok etmeye çalışan bilinmeyen düşmanlar hakkında cevaplar aramak için kaçmaya başlar.
SAKRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Donnie Ye
Yuqi Chen
Cya LiuCya Liu
Yase Liu
Yue WuYue Wu
Kara Wai
Eddie Cheung
Yuming Du
SAKRA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sakra filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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