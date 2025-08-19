Hostage dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Hostage dizisinin konusu ne? Hostage dizisinin oyuncuları kim?
HOSTAGE DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, Fransa Cumhurbaşkanı ile İngiltere Başbakanı’nın katıldığı uluslararası zirvenin, başbakanın eşinin kaçırılması ve cumhurbaşkanının şantaja uğramasıyla kaosa sürüklenmesini konu alıyor.
HOSTAGE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Julie Delpy
Suranne Jones
Corey Mylchreest
Lucian Msamati
Ashley Thomas
HOSTAGE DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Hostage dizisi 21 Ağustos tarihinde izleyiciyle buluşacak.