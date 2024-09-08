How I Met Your Mother hakkında 10 ilginç bilgi

Yayınlanma: 08.09.2024 - 17:46

Güncelleme: 08.09.2024 - 17:46

How I Met Your Mother (HIMYM), 2005-2014 yılları arasında yayınlanmış, geniş bir hayran kitlesi edinen ve birçok unutulmaz karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir dizi. İşte, Ted, Marshall, Lily, Robin ve Barney'nin hikayeleri etrafında dönen bu yapım hakkında bilmediğiniz 10 ilginç bilgi

1. Ted’in Çocuklarına Çekimler Dizinin İlk Sezonlarında Tamamlandı

Ted’in çocuklarına hitap ettiği sahneler, dizinin ilk birkaç sezonu çekilirken kaydedildi. Bunun nedeni, çocukların yaşlarının sabit kalmasını sağlamak ve finalde kullanılacak sahneleri önceden hazırlamaktı. Yani dizinin final sahnesi, yıllar öncesinden çekilmişti!

2. Barney'nin Ünlü "Suit Up" Repliği Bir Rastlantıydı

Barney'nin "Suit up!" yani “Takım elbise giy!” repliği, aslında başta sadece bir kereye mahsus olarak yazılmıştı. Ancak Neil Patrick Harris’in karakteriyle öylesine özdeşleşti ki, bu replik dizinin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

3. Alyson Hannigan ve Jason Segel Gerçek Hayatta Öpüşmekten Hoşlanmıyorlardı

Lily ve Marshall’ı canlandıran Alyson Hannigan ve Jason Segel, gerçek hayatta birbirleriyle öpüşmekten hoşlanmıyordu. Segel, yoğun şekilde sigara içtiği için Hannigan bu sahnelerden rahatsız olduğunu belirtmişti. Segel ise Hannigan'ın hatırı için sigarayı bırakmaya çalışmıştı.

4. Robin’in Kanada Şakaları Gerçekti

Robin’in Kanada geçmişiyle ilgili yapılan espriler, aslında başrol oyuncusu Cobie Smulders'in gerçekten Kanadalı olmasından ilham alıyordu. Smulders, Vancouver doğumlu ve Kanadalı kültüre aşina biri olduğu için bu şakalar dizide eğlenceli bir şekilde işlendi.

5. Barney'nin "Playbook"u Gerçek Bir Kitap Oldu

Barney Stinson'ın kadınları tavlama yöntemlerini topladığı ünlü "Playbook" kitabı, dizide sadece bir aksesuar değildi. Bu kitap daha sonra gerçek bir yayın haline getirildi ve HIMYM hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

6. Victoria Dizinin İlk Finali İçin Seçilmişti

Dizinin ilk sezonunda Ted’in sevdiği kadın olarak görülen Victoria, aslında dizinin erken planlanan sonu için Ted’in eşi olarak düşünülmüştü. Eğer dizi sadece bir sezon sürseydi, Ted’in çocuklarının annesi Victoria olacaktı.

7. Neil Patrick Harris Aslında Barneys Olmak İstemiyordu

Neil Patrick Harris, dizideki Barney karakterini canlandırmak konusunda başta isteksizdi. Karakterin, ilk başta tasvir edilen çapkın ve yüzeysel doğası Harris’e pek çekici gelmemişti. Ancak daha sonra karakterin derinliği ve komik tarafı, Harris’in dizide yer almasına ikna etti.

8. Lily Dizinin Bir Sezonunda Yok Gibiydi

Alyson Hannigan, dizinin 4. sezonu sırasında hamile olduğu için birçok bölümde yer alamadı. Lily’nin hamileliği hikayeye yansıtılmadığı için Hannigan, çeşitli çekim hileleriyle ya da sahne arkasında bırakılarak gizlendi.

9. HIMYM, Gerçek Bir Barda İlham Aldı

MacLaren’s Pub, dizinin odak noktalarından biri ve ana karakterlerin buluşma noktasıydı. Bu bar, dizi yapımcılarından Carter Bays ve Craig Thomas’ın gençliklerinde sık sık gittikleri New York'taki gerçek bir bardan esinlenerek yaratıldı.

10. Dizinin Alternatif Bir Finali Var

How I Met Your Mother’ın final bölümü birçok izleyici için hayal kırıklığı yaratmış olsa da, yapımcılar alternatif bir final çekti. Bu finalde, Ted’in Tracy (Anne) ile uzun ve mutlu bir hayat sürdüğü, Robin ile tekrar bir araya gelmediği bir son yer alıyor. DVD versiyonunda bu alternatif finale de yer verildi.