Yayınlanma: 06.03.2025 - 20:01

Güncelleme: 06.03.2025 - 20:01

NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri son bölümde ne olduğunu araştırıyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Fikret hastaneye kaldırılır, Halil İbrahim bu zorlu bekleyişte Zeynep’in yanında durur. Halil İbrahim ve Zeynep, olayların gizli kalmasını sağlamak için ellerinden geleni yaparken, Ayşe, suçunu itiraf etmek için karakola gitmeye karar verir. Zeynep, Ayşe’nin itirafını engellemeye çalışırken, her şey hızla karmaşıklaşır. Kemal, ailesinin güvenliğini sağlamak için kritik kararlar alırken, Zeynep ve Halil İbrahim, tehlikelerin gölgesinde, daha önce hiç karşılaşmadıkları bir mücadeleye girişirler. Zeynep, yaşananların ve alacağı yeni risklerin etkisiyle büyük bir sınavdan geçerken, Halil İbrahim ile birlikte zor bir dönemece girerler.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Halil İbrahim ve Esma, ölümle burun buruna geldikleri saldırının ardından yeni bir savaşın eşiğine gelir. Kemal, öğrendiği büyük sırla harekete geçerken, Esma ve Zeynep arasında beklenmedik bir iş birliği doğar.

Öte yandan, Didem ve Kaan’ın yaptığı hamle Halil İbrahim’i köşeye sıkıştırırken, Fikret ve Zeynep ailesini korumak için zor kararlar almak zorunda kalır. Tüm hesapların kesileceği büyük iftar yemeği, yeni bir çatışmanın başlangıcı olur.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü 6 Mart Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında yayımlanacak.