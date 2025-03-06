Ünlü isimleri buluşturan diziden beklenmeyen final kararı!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 18:29

Güncelleme: 06.03.2025 - 18:29

Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Özgürcan Çevik gibi isimleri buluşturan Kanal D dizisi Annem Ankara ekranlara veda ediyor.

Faruk Teber, Can Ulkay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Başak Angıgün'ün senaristliğini üstlendiği Annem Ankara dizisi 15. bölümü ile final yapacak.

Dizi, üç evlat annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın eşi olan Zuhal'in 1990’lı yılların Ankara’sında verdiği zorlu hayat mücadelesini takip ediyor.

Dizi 5 Mart Çarşamba günü 13. bölümü ile akranlardaki yerini almıştı.