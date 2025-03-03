Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Bir İhtimal Daha Var, Sanal Ülke, The Residence ve daha fazlası...

TEK BİR BAKIŞ

Başarılı bir mücevher tasarımcısı olan Greta, gizemli bir fotoğrafı keşfettiğinde hayatı dramatik bir değişime uğrar. Resimde kocası Jacek'i gençliğinden bir sahnede, etrafı bilinmeyen insanlarla çevrili olarak görür. Bu resim soruları gündeme getirir ve Greta'nın evliliğiyle ilgili gerçeklerden şüphe etmesine neden olur. Jacek bu keşfi yapar yapmaz aniden ortadan kaybolur ve Greta kocasının gerçekte kim olduğu gizemiyle karşı karşıya kalır. Çaresizlik içinde ilişkisinin ve kocasının geçmişinin sırlarını daha derinlemesine araştırmaya başlar. Greta, kocasının ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken yalnızca zamana karşı değil, aynı zamanda keşiflerini engellemek için her şeyi yapacak güçlü güçlere karşı da savaşması gerektiğini fark eder.