Beklenen film ve diziler bu ay Netflix'te: Bir İhtimal Daha Var, Sanal Ülke, The Residence ve daha fazlası...
Mart ayında yeni içerikler izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte Netflix mart ayı içerikleri...
Netflix, mart ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Mart ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix mart ayı içerikleri...
BİR İHTİMAL DAHA VAR
İsa, bir gazetede spor bahisleri yazarı olarak çalışan bir adamdır. Babasından miras kalan bu yeteneği ile bahis dünyasında adını duyuran İsa'nın şansı son zamanlarda pek de iyi gitmez. Yaptığı bahislerin artık tutmaması üzerine İsa hem işinden olur hem de kendisine düşman kazanır. İsa, tam hayattan umudunu kaybettiği sırada karşısına Refik adında ünlü bir iş insanı çıkar. Refik, İsa'yı tüm dertlerinden kurtarabilecek tek kişidir ancak sorun şu ki Refik ölüdür. Refik'in ruhu İsa'nın hayatı için bir yol sunar. İsa'da bu sırada Refik'i öldürenleri bulup, ölümünün ardındaki gizemi ortaya çıkarmaya çalışır.
THE LEOPARD
Salina Prensi Don Fabrizio Corbera, güzellik ve ayrıcalıklarla dolu bir hayat yaşıyor. Ancak İtalyan devletinin kurulmasının yaklaşmasıyla eski aristokratik düzen sarsılmaya başlar ve ailesinin geleceği de tehlikeye girer. Siyasi ve toplumsal çalkantılar karşısında Don Fabrizio, ilkelerine meydan okuyan ittifaklar kurmak zorunda kalır. Zor bir kararla karşı karşıya kalan yeğeni Tancredi'yi zengin halktan Angelica ile birleştirmenin ailenin mali güvenliğini sağlayabileceğini fark eder. Ancak bu evliliğin yüksek bir bedeli vardır: kızı Concetta'nın kalbini kıracaktır.
THE RESIDENCE
Beyaz Saray'daki bir devlet ziyafeti sırasında bir cinayet işlenir. 150'den fazla kişinin muhtemel şüpheli olması davayı oldukça karmaşık bir hale sokar. Eksantrik ve parlak bir Washington polis dedektifi olan Cordelia Cupp, soruşturmanın liderliğini devralır. Keskin zekası, boyun eğmez doğası ve kuru mizahıyla tanınan Cordelia, ikonik hükümet binasının sayısız odasında ortaya çıkan zorluklara kendini adar. Cupp ve alışılmışın dışında yöntemlerine şüpheyle yaklaşan FBI ajanı Edwin Park, birlikte ipuçlarını takip ederler, şüphelileri araştırırlar ve karanlık davaya ışık tutmaya çalışırlar.
TEK BİR BAKIŞ
Başarılı bir mücevher tasarımcısı olan Greta, gizemli bir fotoğrafı keşfettiğinde hayatı dramatik bir değişime uğrar. Resimde kocası Jacek'i gençliğinden bir sahnede, etrafı bilinmeyen insanlarla çevrili olarak görür. Bu resim soruları gündeme getirir ve Greta'nın evliliğiyle ilgili gerçeklerden şüphe etmesine neden olur. Jacek bu keşfi yapar yapmaz aniden ortadan kaybolur ve Greta kocasının gerçekte kim olduğu gizemiyle karşı karşıya kalır. Çaresizlik içinde ilişkisinin ve kocasının geçmişinin sırlarını daha derinlemesine araştırmaya başlar. Greta, kocasının ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışırken yalnızca zamana karşı değil, aynı zamanda keşiflerini engellemek için her şeyi yapacak güçlü güçlere karşı da savaşması gerektiğini fark eder.
SANAL ÜLKE
Michelle’in bildiği her şey, tatlı ve gizemli bir robot olan Cosmo ile karşılaşmasıyla bir gecede altüst olur çünkü Michelle, Cosmo’nun öldüğünü sandığı dahi kardeşi Christopher tarafından kontrol edildiğinden şüphelenmeye başlar. Kaybettiğini sandığı kardeşini bulmaya kararlı olan Michelle, Cosmo ile birlikte Amerika’nın güneybatısına doğru yola çıkar ve çok geçmeden kendini Keats ve onun robot arkadaşı Herman’la güçlerini birleştirirken bulur.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
- 'Diploma' soruşturmasında yeni gelişme!
- 5 kişi hayatını kaybetti!
- Halk TV burada Yeni Şafak nerede!
- TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı!
- 'Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?'
- Evinde ölü bulundu: Son paylaşımı 'The End' oldu
- İBB Medya AŞ'ye operasyon!
- Sergen Yalçın'dan flaş Galatasaray iddiası
- AKP'li üyeler oturumu terketti