Yayınlanma: 20.03.2025 - 21:09

Güncelleme: 20.03.2025 - 21:09

NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri son bölümde ne olduğunu araştırıyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Halil İbrahim ve Zeynep, yaşanan büyük çatışmaların ortasında ayakta kalmaya çalışırken, adliye önündeki kanlı saldırı tüm dengeleri değiştirir. Fikret’in itirafı Esma’yı zor bir seçimle karşı karşıya bırakırken, Kemal’in öfkesi yeni bir savaşın kapısını aralar.

Öte yandan, Didem ve Kaan’ın yaptığı tehlikeli hamle, Halil İbrahim’i büyük bir hesaplaşmaya sürükler. Zeynep ise ailesiyle arasındaki gerilimle mücadele ederken, Halil İbrahim’le olan bağı hiç olmadığı kadar sarsılır.

Halil İbrahim ve Zeynep’i nasıl bir gelecek bekliyor? Adliye önündeki saldırı hangi sırları açığa çıkaracak?

Hudutsuz Sevda’da fırtına kopmak üzere!

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Halil İbrahim’in Kaan’ı öldürmesiyle tüm dengeler altüst olur. Didem’in tehdidi Halil İbrahim ve ailesini büyük bir çıkmaza sürüklerken, Zeynep sevdiği adamı kurtarmak için herkesi şaşırtacak bir karar alır. Öte yandan, Fikret ve Esma yeni bir hayat kurmaya çalışırken, Kemal’in öfkesi geri dönülemez bir çatışmaya yol açar.

Zeynep’in fedakarlığı Halil İbrahim’i kurtaracak mı? Kemal’in hamlesi nasıl bir yıkım getirecek?

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni bölümü 20 Mart Perşembe akşamı NOW TV ekranlarında yayımlanacak.