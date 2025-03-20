Sosyal medyanın gündeminde: Adolescence dizisinin konusu nedir? Adolescence oyuncuları kimlerdir?

Jack Thorne - Stephen Graham ikilisinin yürek parçalayan suç draması Adolescence, şu anda en çok izlenen dijital platform dizileri arasında zirvede yer alıyor. Peki, Adolescence dizisinin konusu nedir? Adolescence oyuncuları kimlerdir?

Sosyal medyanın gündeminde: Adolescence dizisinin konusu nedir? Adolescence oyuncuları kimlerdir?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 14:25

Dijital platform dizisi Adolescence gerek konusu gerekse oyuncularıyla sosyal medya gündeminde. Peki, Adolescence dizisinin konusu nedir? Adolescence oyuncuları kimlerdir?

ADOLESCENCE DİZİSİNIN KONUSU NEDİR?

Hikâye, İngiltere’de 13 yaşındaki bir çocuğun okuldan tanıdığı bir kızı bıçaklayarak öldürmesi etrafında şekilleniyor. Ama mesele yalnızca bir cinayet değil. Adolescence bize “Asıl suçlu kim? Bu trajedi neden yaşandı? Önlenebilir miydi?” gibi derin sorular sorarak toplumsal bir aynaya bakmamızı sağlıyor.

ADOLESCENCE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Owen Cooper

Stephen Graham

Ashley Walters

Erin Doherty

Faye Marsay

Christine Tremarco

Mark Stanley

Jo Hartley

Amélie Pease


Etiketler: #Adolescence #Netflix

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