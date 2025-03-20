'Bizimkiler' dizisinin Hacer'i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti
'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterini canlandıran Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Ocak ayında, beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan oyuncu Filiz Küçüktepe, yaşamını yitirdi.
Küçüktepe, 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterini canlandırmıştı.
Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada; "Oyuncu Filiz Küçüktepe’ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
Filiz Küçüktepe'nin cenazesi, 21 Mart Cuma (yarın), Kurtköy'deki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda annesinin yanındaki mezara defnedilecek.
Etiketler: #Filiz Küçüktepe #hayatını kaybetti #Bizimkiler
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