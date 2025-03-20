'Bizimkiler' dizisinin Hacer'i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti

'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterini canlandıran Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti.

'Bizimkiler' dizisinin Hacer'i Filiz Küçüktepe hayatını kaybetti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 16:01

Ocak ayında, beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan oyuncu Filiz Küçüktepe, yaşamını yitirdi.

Küçüktepe, 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterini canlandırmıştı.

Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada; "Oyuncu Filiz Küçüktepe’ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Filiz Küçüktepe'nin cenazesi, 21 Mart Cuma (yarın), Kurtköy'deki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda annesinin yanındaki mezara defnedilecek.


Etiketler: #Filiz Küçüktepe #hayatını kaybetti #Bizimkiler

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