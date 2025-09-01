Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.09.2025 21:06:00
Hurricane: Onaltıncı Raund filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hurricane: Onaltıncı Raund filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hurricane: Onaltıncı Raund filminin konusu ne? Hurricane: Onaltıncı Raund filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Hurricane: Onaltıncı Raund filminin yönetmen koltuğunda Norman Jewison oturuyor. Filmin senaristliğini Armyan Bernstein, Dan Gordon üstleniyor. Peki, Hurricane: Onaltıncı Raund filminin konusu ne? Hurricane: Onaltıncı Raund filminin oyuncuları kim? 

HURRICANE FİLMİNİN KONUSU NE?

Başroldeki Denzel Washington'a buradaki rolüyle Oscar kazandıran film, Hurricane lakaplı boksör Rubin Carter'ın gerçek yaşantısından uyarlanmıştır.

HURRICANE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington

Deborah Kara Unger

Liev Schreiber

John Hannah

Dan Hedaya

HURRICANE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Hurricane: Onaltıncı Raund filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.

