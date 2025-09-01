Hurricane: Onaltıncı Raund filminin yönetmen koltuğunda Norman Jewison oturuyor. Filmin senaristliğini Armyan Bernstein, Dan Gordon üstleniyor. Peki, Hurricane: Onaltıncı Raund filminin konusu ne? Hurricane: Onaltıncı Raund filminin oyuncuları kim?
HURRICANE FİLMİNİN KONUSU NE?
Başroldeki Denzel Washington'a buradaki rolüyle Oscar kazandıran film, Hurricane lakaplı boksör Rubin Carter'ın gerçek yaşantısından uyarlanmıştır.
HURRICANE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Denzel Washington
Deborah Kara Unger
Liev Schreiber
John Hannah
Dan Hedaya
HURRICANE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Hurricane: Onaltıncı Raund filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.