Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:49

Güncelleme: 13.07.2023 - 10:49

İki Gün ve Bir Gece filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne üstleniyor. Peki, İki Gün ve Bir Gece filminin konusu ne? İki Gün ve Bir Gece oyuncuları kim?

İKİ GÜN VE BİR GECE FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük bir şirkette çalışan ve maddi anlamda pek de parlak bir dönemden geçmeyen Sandra'nın işi tehlikededir. İşini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır ve ailesini zor günler beklemektedir. Şirket patronunun çözüm planına göre ya Sandra işten çıkarılacak ya da şirket çalışanları ekstra maaş bonuslarından vazgeçeceklerdir. İlk oylama yapılır ve çalışanlar oylarını maaş bonuslarından yana kullanırlar. Sandra resmi olarak işini kaybetmiş sayılır. Ancak hemen sonrasında tekrar oylama yapılmasına ikna eder. Sandra'nın elinde sadece bir hafta sonu vardır; bu iki günlük süreçte çalışma arkadaşlarını maaş bonuslarından vazgeçip çalışmaya devam etmesinden yana oy kullanmaları için tek tek ikna etmek durumunda kalacaktır.

İKİ GÜN VE BİR GECE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Marion Cotillard - Sandra

Fabrizio Rongione - Manu

Philippe Jeusette - Yvon

Olivier Gourmet - Jean-Marc

Pili Groyne - Estelle

Myriem Akheddiou - Mireille

Yoann Zimmer - Jérôme

Catherine Salée - Juliette

Christelle Cornil - Anne

Laurent Caron - Julien

Alain Eloy - Willy

Batiste Sornin - M. Dumont

Hicham Slaoui - Hicham

Ben Hamidou - Kader

Simon Caudry - Maxime

Morgan Marinne - Charly

Christelle Delbrouck - Barwoman

Tom Adjibi - Médecin

Timur Magomedgadzhiev - Timur

Rania Mellouli - Fille Timur

Lara Persain - Femme de Willy

Gianni La Rocca - Robert

İKİ GÜN VE BİR GECE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İki Gün ve Bir Gece filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.