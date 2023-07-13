İki Gün ve Bir Gece filminin konusu ne? İki Gün ve Bir Gece oyuncuları kim?
İki Gün ve Bir Gece (Deux jours, une nuit) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İki Gün ve Bir Gece filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İki Gün ve Bir Gece filminin konusu ne? İki Gün ve Bir Gece oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İki Gün ve Bir Gece filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne üstleniyor. Peki, İki Gün ve Bir Gece filminin konusu ne? İki Gün ve Bir Gece oyuncuları kim?
İKİ GÜN VE BİR GECE FİLMİNİN KONUSU NE?
Küçük bir şirkette çalışan ve maddi anlamda pek de parlak bir dönemden geçmeyen Sandra'nın işi tehlikededir. İşini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır ve ailesini zor günler beklemektedir. Şirket patronunun çözüm planına göre ya Sandra işten çıkarılacak ya da şirket çalışanları ekstra maaş bonuslarından vazgeçeceklerdir. İlk oylama yapılır ve çalışanlar oylarını maaş bonuslarından yana kullanırlar. Sandra resmi olarak işini kaybetmiş sayılır. Ancak hemen sonrasında tekrar oylama yapılmasına ikna eder. Sandra'nın elinde sadece bir hafta sonu vardır; bu iki günlük süreçte çalışma arkadaşlarını maaş bonuslarından vazgeçip çalışmaya devam etmesinden yana oy kullanmaları için tek tek ikna etmek durumunda kalacaktır.
İKİ GÜN VE BİR GECE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Marion Cotillard - Sandra
Fabrizio Rongione - Manu
Philippe Jeusette - Yvon
Olivier Gourmet - Jean-Marc
Pili Groyne - Estelle
Myriem Akheddiou - Mireille
Yoann Zimmer - Jérôme
Catherine Salée - Juliette
Christelle Cornil - Anne
Laurent Caron - Julien
Alain Eloy - Willy
Batiste Sornin - M. Dumont
Hicham Slaoui - Hicham
Ben Hamidou - Kader
Simon Caudry - Maxime
Morgan Marinne - Charly
Christelle Delbrouck - Barwoman
Tom Adjibi - Médecin
Timur Magomedgadzhiev - Timur
Rania Mellouli - Fille Timur
Lara Persain - Femme de Willy
Gianni La Rocca - Robert
İKİ GÜN VE BİR GECE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İki Gün ve Bir Gece filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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