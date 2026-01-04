Ekranların sevilen dizisi İlk ve Son, yeni sezonu ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, İlk ve Son dizisinin 3. sezonu ne zaman yayımlanacak? İlk ve Son yeni sezonu ne zaman, nerede yayımlanacak?

İLK VE SON 3. SEZON NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İlk ve Son dizisinin 3. sezonu 30 Ocak tarihinde HBO Max ekranlarında yayımlanacak.

3. SEZONDA HANGİ OYUNCULAR YER ALACAK?

Dizinin ilk sezonunda Özge Özpirinçci ve Salih Bademci, ikinci sezonunda Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe başrollerde yer alırken, 3. sezonunun ana karakterlerine ise Bergüzar Korel ve Timuçin Esen hayat veriyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Celiloğlu, Gizem Erdem, Cemal Toktaş, Durukan Çelikkaya, Tuğçe Altuğ, Aydan Taş, Melisa Berberoğlu, Mustafa Enis Bilir, Çağan Doruk Demirel, Zeynep Vehaplar, Sennur Nogaylar, Metin Belgin gibi isimler yer alacak.