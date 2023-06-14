Yayınlanma: 14.06.2023 - 11:53

Güncelleme: 14.06.2023 - 11:53

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika, 2011 yapımı Amerika Birleşik Devletleri filmidir. Marvel'ın Captain America çizgi-romanına dayanır. Beşinci Marvel Sinematik Evreni filmidir. Ayrıca, Yenilmezler filminden önce çekilmiştir. Peki, İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filminin konusu nedir? İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Günümüzde, Kuzey Kutbu'ndaki bilim adamları eski, donmuş bir uçağı ortaya çıkarırlar. Mart 1942'de, Nazi korgeneral Johann Schmidt (Red Skull) ve adamları, Alman işgali altındaki Norveç'in Tønsberg kasabasından anlatılmamış tanrısal güçlere sahip Tesseract adlı gizemli bir kalıntıyı çalmışlardır. Schmidt'in amacı Berlin'i düşürmek ve bununla beraber dünyayı ele geçirmektir.

Bu dönemlerde (1940-1945) Almanya ve Amerika bir savaş içinde olduğundan, Amerika asker potansiyeli olan gençleri askere almaktadır. Bu gençlerin arasında ülkesine âdeta âşık olan Steve Rogers'da vardır. New York'ta, Steve Rogers, çeşitli sağlık ve fiziksel sorunları nedeniyle II. Dünya Savaşı askeri alımı başvurusunda reddedilir. En yakın arkadaşı Çavuş. James "Bucky" Barnes ile geleceğin teknolojileri sergisine katılan Rogers tekrar askere gitmeye çalışır. Rogers'ın Barnes'la savaşta ülkesini temsil etme konusundaki konuşmasına kulak misafiri olan Dr. Abraham Erskine, Rogers'ın askere alınmasına izin verir. Çünkü Steve askere girmeyi beş kere denemesi ve son denemesinde bu kadar istekli oluşu Dr. Erskine'ı meraklandırmıştır. Erskine, Albay Chester Phillips ve İngiliz ajanı Peggy Carter'ın önderliğindeki "süper asker" deneyinin bir parçası olarak Stratejik Bilimsel Rezervine alınır. Phillips, Erskine'in Rogers'ın prosedür için doğru kişi olduğunu iddia etmesine ikna olmaz. Erskine, Steve'in muayene olduğu odaya girer ve konuşurlar. Bu kadar çok istemesinin nedeninin Nazi öldürmek mi olduğunu sorar. Steve kimseyi öldürmek istemediğini ancak zorbalardan hoşlanmadığını söyler. Bu Dr. Erskine'a yeter. Onu askere alır. Steve, asker eğitiminde fiziksel olarak diğer askerlerden geri düşer ancak zekâsı ve cesareti ile öndedir. Dr. Erskine, onlara savaşı kazandıracak olan (Dr. Erskine Alman asıllıdır fakat taraf değiştirmiştir) süper asker projesi üzerinde çalışıyordur. General buna karşı çıksa da test için attığı el bombasının üzerine bir tek Steve atlar ve doğru tercih olduğunu gösterir.

Schmidt, Erskine'nin yerini keşfeder ve onu öldürmesi için suikastçı Heinz Kruger'ı gönderir. Deney yapılır. Erskine, Rogers'ı süper asker tedavisine tabi tutar, ona özel bir serum enjekte edilir ve ona "vita-ışınları" verilir. Steve, deneyden daha uzun boylu, daha kaslı ve cüsseli bir adama dönüşmüş şeklinde çıkar. Tam o sırada gizli ajan Kruger, Dr. Erskine'i öldürür ve bir şişe serumla kaçar. Steve Kruger'ın peşine düşer onu yakalar ama Kruger zehir içer ve intihâr eder. Red Skull, Tessaract'ı kullanarak güçlü silahlar yapmaktadır. Erskine'in ölmesi ve süper asker formülünün kaybolmasıyla Süper asker projesi rafa kaldırılır; Dr. olmadan yürütülemeyeceğini anlamıştır. General, Steve'in tek başına bir işine yaramayacağını söyler: "Ordu istedim, sana kaldım!" diye söyler. Senatör, Steve'i savaşın maskotu olarak kullanmak ister ve "Kaptan Amerika" adında gösterilere çıkarak hizmet etmesini ister. Steve, gönülsüzce kabul eder.

1943'te Steve, savaşta yer alan askerler için İtalya turnesine çıkar. Steve'in çocukluk arkadaşı Bucky Barnes'in de bulunduğu askeri ekip Naziler tarafından tutsak alınır. Bunu öğrenen Steve, gizlice Ajan Carter ve Howard Stark’ın yardımıyla Schmidt'in Nazi üssü Hydra kalesine sızarak Barnes'ı ve diğer askerleri kurtarır. Steve Rogers, kendisine Red Skull "(Kızıl Kafatası)" lakabını kazandıran kırmızı, kafatasına benzer yüzünü ortaya çıkaran bir maskeyi suratından atan Schmidt ile ilk defa yüzleşir. Schmidt kaçar ve Rogers serbest bırakılan askerlerle birlikte üsse döner ve General'in de gözünde bir maskottan fazlası olduğunu kanıtlar. Böylece Kaptan Amerika komutasında oluşturdukları bir saldırı ekibi Red Skull'un karargâhlarına baskınlar yapar ve başarılı olurlar.

Stark, Rogers'ı gelişmiş ekipmanla donatır ve en önemlisi ona nadir, neredeyse yok edilemez bir metal olan vibranyumdan yapılmış dairesel bir kalkan verir. Rogers ve ekibi, çeşitli Hydra operasyonlarını sabote ederken, o ve Carter aşık olmaya başlar. 1945'te ekip, Zola'yı taşıyan bir trene saldırır. Rogers ve Jones, Zola'yı ele geçirmeyi başarır, ancak yakın arkadaşı Bucky, trenden uçuruma düşerek ölür. Red Skull Tessaract'ten yaptığı bombaları dünyanın büyük başkentlerine atmayı planlamaktadır. Zola'dan elde edilen bilgileri kullanarak, son Hydra kalesi bulurlar. Kaptan Amerika kaçan Red Skull'un uçağını yakalar ve dövüşürler. Dövüş sırasında Tesseract'ın kutusu hasar görür. Kaptanı yenemeyeceğini anlayan Red Skull, uzaya bir solucan deliği açan Tesseract'ı fiziksel olarak eline alır ve Tesseract onu içine çeker ve Red Skull ölür. Tesseract uçakta yanar ve okyanusa düşerek kaybolur. Silahlarını patlatma riski olmadan uçağı indirmenin bir yolunu görmeyen Rogers, Carter'a telsizle bağlantıya geçer, son kez duygusal yakınlaştığı Ajan Carter'a onunla dans etme sözü verir; ve yayın kesilir ve Kuzey Kutbu'na düşmeden önce ona veda etmiş olur. Böylece Steve, uçağın New York'a düşmesini engellemek için kendini fedâ eder. Stark daha sonra Tesseract'ı okyanus tabanından kurtarır, ancak Rogers'ın veya uçağın yerini bulamaz, onun öldüğünü varsayarlar.

Steve, yıllar sonra bir buz kütlesi içerisinde bulunur, 1940'lar tarzı bir hastane odasında uyanır. 1941'de katıldığı bir beyzbol maçının radyo yayınını duyan Rogers, şüphelenir, dışarı kaçar ve kendisini S.H.I.E.L.D.'nin bulunduğu günümüz Times Meydanı'nda bulur. Yönetici Nick Fury ona yaklaşık 70 yıldır "uyuduğunu" söyler. Sahne sonunda, Fury Rogers'a yaklaşır ve dünya çapında sonuçları olan bir görev önerir.

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Chris Evans - Steve Rogers/Captain America

Hayley Atwell - Peggy Carter

Sebastian Stan - Bucky

Tommy Le Jones - General Chester Phillips

Hugo Weaving - Red Skull

Dominic Cooper - Howard Stark

Ricahard Armitage - Heinz Kruger

Stanley Tucci - Dr. Abraham Erskine

Samuel L. Jackson - Nick Fury

Toby Jones - Arnim Zola

Neal McDonough - Dum Dum Dugan

Derek Luke - Gabe Jones

Kenneth Choi - Jim Morita

JJ Feild - Montgomert Falsworth

Bruno Ricci - Jacques Dernier

Lex Shrapnel - Gilmore Hodge

Michael Brandon - Senator Brandt

Martin Sherman - Brandt's Aide

Natalie Dormer - Lorraine

William Hope - SHIELD Tech

James Payton

Sophie Colquhoun - Bonnie

Jenna Coleman - Connie

Marek Oravec - Jan

İLK YENİLMEZ: KAPTAN AMERİKA FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Captain America: The First Avenger) filminin IMDb puanı 10 üzerinde 6.9 olarak belirlenmiştir.