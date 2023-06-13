Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:46

Güncelleme: 13.06.2023 - 11:46

Uzayda Sıkışanlar (Stranded) filminin yönetmen koltuğunda Roger Christian otururken filmin senaryosunu Christian Piers Betley ve Roger Christian kalema aldı. 2013 yılında vizyona giren Uzayda Sıkışanlar filminin türü bilim kurgu ve aksiyondur. Filmseverler, Uzayda Sıkışanlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Uzayda Sıkışanlar filmi konusu nedir? Uzayda Sıkışanlar filmi oyuncuları kimler? İşte, Uzayda Sıkışanlar filmi hakkında merak edilenler...

UZAYDA SIKIŞANLAR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dört astronot Komutan Gerard Bruchman'ın denetiminde araştırmalar yapan bir ay üssünde çalışmaktadır ve şiddetli bir meteor fırtınası sonrasında dışarıdaki dünyayla olan tüm iletişimlerini kaybederler. Kısa bir süre sonra göktaşlarının galaksilerarası zehirli bir virüsle kaplanmış olduğunu ve hayatlarının büyük risk altında olduğunu fark ederler. Bu sporların ilk belirtileri Ava isimli astronotta belirir; genç kadın tuhaf bir yaratığa hamile kalmıştır. Bu varlık Ava'nın vücudundan çıktığında ise işler iyice çıkmaza girer. Ortaya çıkan ölümcül tehlike tüm ekibin hayatını tehlikeye atar ve yapmaları gereken şey doğaüstü ve özel yetenekleri olan bu düşmanı yenmenin bir yolunu bulmaktır.

UZAYDA SIKIŞANLAR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Christian Slater - Col. Gerard Brauchman

Brendan Fehr - Dr. Lance Krauss

Amy Matysio - Ava Cameron

Michael Therriault - Bruce Johns

Ryland Alexander - Marrietta

UZAYDA SIKIŞANLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uzayda Sıkışanlar (Stranded) filminin