Yayınlanma: 13.06.2023 - 11:18

Güncelleme: 13.06.2023 - 11:18

Güzelliğin Portresi, Umur Turagay'ın yönettiği, Pınar Bulut ve Onur Koralp'ın senaryosunu birlikte kaleme aldıkları başrollerinde ünlü oyuncuların yer aldığı Türk yapımı gerilim ve dram filmidir. Güzelliğin Portresi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Güzelliğin Portresi filmi konusu nedir? Güzelliğin Portresi filmi oyuncuları kimler? İşte, Güzelliğin Portresi filmi hakkında merak edilenler...

GÜZELLİĞİN PORTRESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Genç bir kadın olan Nisan, yıllarca babası ile görüşmemiştir. Ancak babası ile ilgili aldığı önemli bir haberin ardından, eşi ve kızı ile birlikte soluğu baba evinde alır. Yıllar önce kaçarak ayrıldığı köşke geri dönen Nisan, burada tuhaf durumlara şahit olur. Köşke gelmesi ile birlikte kaçıp kurtulduğunu düşündüğü geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Nisan, bu sırada babası ile ilgili gizemi çözmeye çalışan polisin sorgulamasına maruz kalır. Kendisini köşeye sıkışmış hisseden Nisan, kendisini ve ailesini koruyabilmek için köşkte yaşanan gizemi çözmek zorundadır.

GÜZELLİĞİN PORTRESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu - Nisan

Birkan Sokullu - Özgür

Serkan Keskin - Oktay

Melisa Şenolsun - Hilal

Feridun Düzağaç - Asil

Lara Tonka - Alin

GÜZELLİĞİN PORTRESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Güzelliğin Portresi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.