İnce Sarı Çizgi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Celso R. García üstleniyor. Peki, İnce Sarı Çizgi filminin konusu ne? İnce Sarı Çizgi filminin oyuncuları kim?

İNCE SARI ÇİZGİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yola çizgi çekme işi için kiralanan 5 adam, yolun bir kısmı bittikten sonra çektikleri çizgilerin aslında iyi ve kötü, ölüm ve yaşam arasında bir sembol olduğunu öğrenirler. Bu yüzleşme onların hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.

İNCE SARI ÇİZGİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Damián Alcázar

Joaquín Cosio

Silverio Palacios

Gustavo Sánchez Parra

Fernando Becerril

Tara Parra

Fermín Martínez

İNCE SARI ÇİZGİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İnce Sarı Çizgi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.