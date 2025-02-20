Yayınlanma: 20.02.2025 - 18:17

Güncelleme: 20.02.2025 - 18:17

İnci Taneleri dizisinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. İnci Taneleri’nın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka paylaşıyor. İnci Taneleri dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? İnci Taneleri dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

İnci Taneleri dizisinin 33. bölümü 20 Şubat Perşembe Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Azem, Candan’ın geçmişten gelip hayatını yeniden mahvetmesine engel olmaya kararlıdır. Nehir annesinin ölmesine sebep olanları bulmak isterken Cihan’ın ise kafası karışıktır. Reyyaz ve Cihan’ın ekibi arasındaki gerilimi bitirmeye çalışan Azem ne pahasına olursa olsun oğlunu korumanın peşindedir. Piraye’nin Azem’e olan hisleri onun aklını karıştırmaya devam eder. Cihan’ın öğrendiği yeni bir bilgi Azem ile onu karşı karşıya getirir. Sırların bittiği yerde yeni gerçekler başlayacaktır.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azem, yaşadığı büyük duygusal sarsıntının ardından şimdi de sağlığı ile sınanıyordur. Tüm sevdikleri onun iyileşmesi için seferber olur. Azem dağılan hayatını yeniden toplamak zorundadır ama nereden başlayacağını bilemez. Piraye’nin aklı yine karışmıştır. Dilber bir an olsun Azem’in yanından ayrılmak istemez, onun iyileşmesi için elinden geleni yapmaya çalışır. Cihan, ekibinin ona sormadan yaptığı hamleyle Reyyaz’la yeni bir gerilime girmek üzeredir. Azem barış anlaşması bozulmasın diye çabalarken, Candan ile yaşayacağı yüzleşme yeni bir defterin sayfalarını aralar.