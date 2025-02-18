Kızılcık Şerbeti dizisinde flaş ayrılık: Ekibe veda ediyor

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde önemli bir değişiklik yaşandı. Dizinin kurucu yönetmeni Hakan Kırvavaç, sinema filmleri projeleri nedeniyle yapımcı Faruk Turgut’la anlaşarak ekibe veda etti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde flaş ayrılık: Ekibe veda ediyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:52

Show TV’nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti’nde önemli bir değişiklik yaşandı.

"Kızılcık Şerbeti" dizisi 3 yıldır cuma akşamları zirvedeki yerini koruyor. Sevilen dizinin ekibinde yakında önemli bir değişiklik yaşanacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti’nin Ketche lakaplı kurucu yönetmeni Hakan Kırvavaç ekibe veda ediyor.

Ketche’nin peş peşe çekeceği sinema filmleri nedeniyle yapımcı Faruk Turgut’la karşılıklı anlaşarak ayrılacağı öğrenildi. Fenomen dizinin yeni yönetmeni de belli oldu. Kızılcık Şerbeti’ni artık Aydın Bulut yönetecek.


Etiketler: #kızılcık şerbeti #Ketche #Hakan Kırvavaç

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