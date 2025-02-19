Ata Demirer ve Uğur Yücel başrolde... 'Bir İhtimal Daha Var' dizisinin yayın tarihi belli oldu!
Yeni Netflix dizisi "Bir İhtimal Daha Var" izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yayın tarihi belli oldu.
Netflix'in yeni dizisi 'Bir İhtimal Daha Var' Ata Demirer, Uğur Yücel, Esra Bilgiç ve Lale Mansur gibi isimleri buluşturdu. Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Deniz Akçay üstleniyor.
20 Mart 2025 tarihinde Netflix kütüphanesine eklenecek olan dizi Ata Demirer tarafından canlandırılan İsa karakteri etrafında şekilleniyor. İşte dizinin konusu:
Spor bahisleri yazarı olan İsa, bir zamanlar bahis dünyasının zirvesine ulaşmış ama son zamanlarda yaptığı tahminlerin tutmaması nedeniyle işini kaybetmiş ve düşmanlar edinmiştir. İsa, tüm umudunu ve yeteneğini kaybetmiş bir adam olarak hayatına devam ederken beklenmedik bir şekilde iş insanı Refik Argun (Uğur Yücel) ile karşılaşır. Ancak bir sorun vardır: Refik öldürülmüştür ve onunla konuşabilen tek kişi İsa’dır. Refik’in ruhu, İsa’ya hayatındaki çıkmazlardan kurtulabilmesi için bir fırsat sunar.
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